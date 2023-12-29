Xiaomi оригинально и стильно подогрела интерес к своему электрокару

Фото: Xiaomi



Компания Xiaomi выпустила специальные версии своих девайсов, чтобы подогреть интерес к электромобилю. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, китайский бренд представил два новых цвета своего флагманского смартфона Xiaomi 14. Устройство дополнительно вышло в «аква-синем» и «ярко-зеленом», цветах нового электромобиля Xiaomi SU7.





Помимо смартфона, аналогичные новые цвета получили смарт часы Xiaomi Watch S3, при этом они еще и немного изменятся в дизайне. Таким рекламным ходом Xiaomi хочет обратить на электромобиль больше внимания и, возможно, привлечь даже тех, кто обычно не интересуется автотематикой.Ценник на обновленный Xiaomi 14 останется прежним, а вот часы подорожают на 100 юаней.