Xiaomi оригинально и стильно подогрела интерес к своему электрокару

Олег

Xiaomi

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила специальные версии своих девайсов, чтобы подогреть интерес к электромобилю. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, китайский бренд представил два новых цвета своего флагманского смартфона Xiaomi 14. Устройство дополнительно вышло в «аква-синем» и «ярко-зеленом», цветах нового электромобиля Xiaomi SU7.

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Xiaomi

Помимо смартфона, аналогичные новые цвета получили смарт часы Xiaomi Watch S3, при этом они еще и немного изменятся в дизайне. Таким рекламным ходом Xiaomi хочет обратить на электромобиль больше внимания и, возможно, привлечь даже тех, кто обычно не интересуется автотематикой.

Ценник на обновленный Xiaomi 14 останется прежним, а вот часы подорожают на 100 юаней. 

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Источник:
9to5Google
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