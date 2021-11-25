Xiaomi начинала свой путь на мировом рынке как разработчик ПО для Android-смартфонов. В частности, компания создала оболочку MIUI, которая быстро полюбилась многим владельцам «зеленого робота». Впоследствии Xiaomi перешла на производство смартфонов, а MIUI отошла на второй план, хотя и продолжает развиваться. Но теперь, с выходом последней сборки MIUI Beta 12.11.16, смартфоны компании лишились, пожалуй, самого узнаваемого элемента — фирменного «социалистического» кролика Mi Bunny.
Этот персонаж сопровождал MIUI с самого её зарождения — он присутствовал на логотипах, рекламных баннерах, в официальных релизах, и, конечно, в сердцах фанатов. Кролик с шапке-ушанке с красной «социалистической» звездой на отвороте был особенно дорог тем, кто увлекается перепрошивкой смартфонов Xiaomi и часто переводит девайс в режим Fastboot — узнаваемой картинкой этого режима был тот самый кролик, который чинит поломавшегося «зеленого робота».
Пользователи обнаружили, что в последней бета-версии MIUI Beta 12.11.16 кролик в шапке исчез. На его месте теперь простая желтая надпись FASTBOOT.
Ранее Xiaomi уже отказалась от своего узнаваемого логотипа — это приставка MI в названиях продуктов. На одной из последних презентаций компания назвала новый браслет Xiaomi Smart Band 6, а планшет — Xiaomi Pad 5.
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