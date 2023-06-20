Xiaomi полностью отменила большое обновление смартфонов Mi, Redmi и POCO

Олег

Xiaomi

Фото: Unsplash

Компания Xiaomi приняла решение не выпускать очередной апдейт MIUI 14 в преддверие запуска MIUI 15. Об этом пишет XiaomiUI.

Ранее мы рассказывали, что MIUI 15 не получат несколько популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Для их владельцев последней надеждой обновиться была грядущая MIUI 14.5. Теперь стало известно, что для этих смартфонов больше вообще не будет обновлений.

Согласно источнику, Xiaomi отказалась от выпуска MIUI 14.5 — эта версия не будет представлена совсем, ни для одного смартфона. Это означает, что следующим обновлением для девайсов бренда станет MIUI 15. Те же, кто «пролетел» мимо списка совместимости MIUI 15, больше не получат никаких апдейтов от Xiaomi.

Сообщается, что выпуск MIUI 14.5 отменен, чтобы не распылять драгоценные ресурсы, а сосредоточиться на большом и более важном апдейте. 

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Источник:
XiaomiUI
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