Xiaomi отменила обновления ПО для популярнейших моделей Redmi и POCO. Они совсем не старые!

Redmi 9

Redmi Note 9

POCO M2.

Компания Xiaomi обновила список устаревших смартфонов на своем сайте — в него попали еще три популярные «бюджетки».Перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые больше никогда не получат программных обновлений, пополнили три довольно популярные модели:Все три смартфона были представлены в 2020 году и получили Android 10, после чего обновились до Android 11 и 12. Модели — особенно Redmi 9 — были очень востребованы среди россиян и занимали первые места в рейтингах продаж. Теперь смартфоны навсегда останутся на Android 12 и спустя пару лет постепенно потеряют совместимость с самыми современными приложениями.Xiaomi иногда выпускает патчи безопасности для устаревших смартфонов, но обязательств на себя не берет. Впрочем, назвать Redmi 9, Redmi Note 9 и POCO M2 устаревшими или старыми смартфонами довольно сложно — им всего по три года.