Xiaomi отреагировала на критику и внесла важное исправление в MIUI 14

Компания Xiaomi отреагировала на недовольство пользователей старых смартфонов бренда и доработала MIUI 14. Об этом пишет Gizmochina.
Ранее мы рассказывали, что бета-тестировщики обнаружили несколько ограничений в свежей оболочке MIUI 14 от Xiaomi. Среди прочего, новая система Photonic Engine, которая ускоряет работу сторонних приложений и которую Xiaomi расхвалила на презентации, оказалась доступна только на двух новых смартфонах бренда — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Фанаты были крайне недовольны такими ограничениями, и, похоже, Xiaomi услышала их.
Теперь компания решила исправить положение и заявила, что в релизной версии MIUI 14 система Photonic Engine будет доступна абсолютно всем смартфонам, которые совместимы с апдейтом. При этом нововведение появится не сразу: из-за необходимости долго и много оптимизировать движок для разных смартфонов, Photonic Engine придет на устройства поэтапно.
Xiaomi утверждает, что Photonic Engine ускоряет запуск и быстродействие сторонних приложений до 88% и снижает их энергопотребление до 16%. Чтобы всё работало как положено, разработчики софта должны адаптировать свои приложения под новую систему.