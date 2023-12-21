Xiaomi показала, как менялась оболочка MIUI на протяжении 13 лет

Александр
Компания Xiaomi распрощалась с оболочкой MIUI для смартфонов довольно оригинальным образом. Она опубликовала трёхминутный ролик, в котором рассказывается и показывается, как MIUI развивалась и преображалась с 2010 по 2023 год.

Показаны основные вехи развития MIUI:

MIUI 6 — новая анимация и переход к современному стилю иконок
MIUI 7 — крупный шрифт и режим для детей
MIUI 8 — цветовая персонализация и дублирование приложений
MIUI 9 — разделение экрана между двумя приложениями и появление «Mi помощника»
MIUI 10 — новый экран «Недавние»
MIUI 11 — органайзер To-Do и минимализм в интерфейсе
MIUI 12 — новые функции безопасности и «Суперобои»
MIUI 13 — боковая панель с избранными приложениями
MIUI 14 — большие папки, капсульные виджеты, распознавание текста и привязка устройств в экосистеме



Сейчас Xiaomi развивает собственную операционную систему HyperOS, которая создана на базе AOSP (как Android) и содержит фирменные модули, обеспечивающие взаимодействие гаджетов Xiaomi друг с другом. Компания планирует перевести на HyperOS уже выпущенные устройства, некоторые из них начали получать соответствующее обновление.

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