



Компания Xiaomi анонсировала несколько новых передовых технологий и рассказала, когда будет совершён технологический прорыв, позволяющий сделать смартфоны ещё более совершенными.



Xiaomi ещё раз показала технологию HyperCharge, которая заряжает смартфон от 200-ваттного адаптера. Полная зарядка испытуемого образца с батареей 4000 мА•ч от 0 до 100% заняла всего 8 минут. По словам Xiaomi, столь высокая мощность подачи энергии не вредит аккумулятору — за 800 циклов он сохраняет 80% номинальной ёмкости (тогда как нормальным считается сохранение 60% ёмкости после 400 циклов).







Xiaomi рассказала, что использует при изготовлении USB-портов сплав родия и рутения — такой материал обладает низким сопротивлением, поэтому почти не нагревается, что повышает срок службы зарядного разъёма, а также не подвержен коррозии. При нагреве разъёма специальный датчик отдаёт зарядному устройству команду снизить ток или прекратить зарядку.



Инженеры Xiaomi также дали понять, что в следующем году могут появиться смартфоны, лишённые зарядного порта. Они смогут заряжаться от беспроводных адаптеров, в том числе с расстояния нескольких десятков сантиметров или даже метров. У Xiaomi уже были прототипы таких смартфонов и беспроводных зарядных устройств дальнего действия, а в 2022 году такие гаджеты наконец-то могут появиться в открытой продаже.









