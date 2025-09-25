Xiaomi показала, каким должен быть идеальный пауэрбанк для iPhone 17







Пока Apple пытается убедить пользователей iPhone, что внешние аккумуляторы нужны только для модели Air, Xiaomi продолжает радовать крутыми анонсами. В этот раз народный бренд представил ультратонкий пауэрбанк толщиной всего 6 мм.

Новинка под названием Jinshajiang Power Bank подключается по MagSafe и выдаёт до 15 Вт мощности. Ёмкость кремний-углеродной батареи — 5000 мАч. Толщина корпуса составляет всего 6 мм при весе 98 г. Это самый компактный пауэрбанк в этой категории. Ещё на корпусе есть порт USB-C мощностью до 22,5 Вт. Новинка может одновременно питать два гаджета и продолжает работать даже во время собственной зарядки.Корпус сделан из алюминиевого сплава с закруглёнными краями и полуотражающим логотипом, а зарядная поверхность сделана из стекловолокна с эксимерным напылением для лучшей термостойкости.Пока Xiaomi Jinshajiang Power Bank продаётся только в Китае по цене 299 юаней (~$42). Ждём появления на местных маркетплейсах.