Xiaomi показала, каким должен быть идеальный пауэрбанк для iPhone 17

Фархад

Xiaomi

Пока Apple пытается убедить пользователей iPhone, что внешние аккумуляторы нужны только для модели Air, Xiaomi продолжает радовать крутыми анонсами. В этот раз народный бренд представил ультратонкий пауэрбанк толщиной всего 6 мм.

Новинка под названием Jinshajiang Power Bank подключается по MagSafe и выдаёт до 15 Вт мощности. Ёмкость кремний-углеродной батареи — 5000 мАч. Толщина корпуса составляет всего 6 мм при весе 98 г. Это самый компактный пауэрбанк в этой категории. Ещё на корпусе есть порт USB-C мощностью до 22,5 Вт. Новинка может одновременно питать два гаджета и продолжает работать даже во время собственной зарядки.

Xiaomi

Корпус сделан из алюминиевого сплава с закруглёнными краями и полуотражающим логотипом, а зарядная поверхность сделана из стекловолокна с эксимерным напылением для лучшей термостойкости.

Пока Xiaomi Jinshajiang Power Bank продаётся только в Китае по цене 299 юаней (~$42). Ждём появления на местных маркетплейсах.
