Xiaomi построила «умные» квартиры за 22 000 рублей

Артем
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Xiaomi открыла Youth Apartment — свои первые жилые комплексы. И это не шутка. Теперь у компании есть фирменные квартиры с полной начинкой из «умной» техники собственного производства, спортзалом, коворкингом и парком. Аренда чудо-жилья не так дорога, но заселиться смогут далеко не все.

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Все потому что «умные» апартаменты построены исключительно для студентов, которые после обучения будут работать на компанию. С учетом всех интерьерных удобств, цена более чем доступная — за месяц проживания в ЖК Xiaomi просят около 2000 юаней (~ 22 тыс руб).

Вот что входит в стоимость:

• Вся мебель, техника и даже умные шторы от Xiaomi
• Общая зона с коворкингом, фитнесом, рестораном и парком
• Есть трансфер до учебных кампусов

Устроить новоселье можно в Пекине, там 7 зданий и 2658 квартир-студий по 29 квадратных метров и в Нанкине — 566 двухкомнатных квартир по 55 квадратов.
Сейчас заявки принимают только от выпускников 2025 года, позже откроют приём и для выпускников 2022–2024 годов. В нанкинский корпус могут заселяться действующие сотрудники без ограничений.

Между тем, Xiaomi уже проектирует третий жилой комплекс — рядом с заводом по производству электрокаров SU7 и YU7.
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Источник:
Gizmochina
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