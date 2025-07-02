Xiaomi построила «умные» квартиры за 22 000 рублей

Xiaomi открыла Youth Apartment — свои первые жилые комплексы. И это не шутка. Теперь у компании есть фирменные квартиры с полной начинкой из «умной» техники собственного производства, спортзалом, коворкингом и парком. Аренда чудо-жилья не так дорога, но заселиться смогут далеко не все.
• Вся мебель, техника и даже умные шторы от Xiaomi
• Общая зона с коворкингом, фитнесом, рестораном и парком
• Есть трансфер до учебных кампусов
Устроить новоселье можно в Пекине, там 7 зданий и 2658 квартир-студий по 29 квадратных метров и в Нанкине — 566 двухкомнатных квартир по 55 квадратов.
Между тем, Xiaomi уже проектирует третий жилой комплекс — рядом с заводом по производству электрокаров SU7 и YU7.
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