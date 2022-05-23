Xiaomi предложила полностью запретить APK на Android. Google уже ответила

Китайская компания Xiaomi выдвинула публичное предложение запретить установку Android-приложений при помощи APK-пакетов. Об этом написали в 9to5Google.
Согласно источнику, разработчики Xiaomi опубликовали на GoogleSource новый проект Android с открытым исходным кодом. Его отличительной особенностью является полный запрет на установку APK-пакетов. Об этом же гласит комментарий к сборке от разработчиков:
Оболочке запрещено получать данные из APK.APK может включать в себя некоторые частные (сторонние) ресурсы, поэтому мы не должны позволять пользователям устанавливать его.
Разработчик предлагает сохранить возможность устанавливать приложения только из Google Play Store и других проверенных магазинов приложений, которые проводят модерацию софта.
Разработчики и представители Google уже прокомментировали эту ситуацию. Их мнение состоит в следующем: едва ли запрет на использовани APK сможет кого-то защитить, поскольку Android и так проверяет пакет перед распаковкой и установкой. Это показывает, что — по крайней мере сейчас — Google не поддерживает идею усложнения использования APK на Android. Стоит ли ожидать подобных нововведений на смартфонах самой Xiaomi, пока неизвестно.