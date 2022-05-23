Xiaomi Android APK

Xiaomi предложила полностью запретить APK на Android. Google уже ответила

Олег

Android


Китайская компания Xiaomi выдвинула публичное предложение запретить установку Android-приложений при помощи APK-пакетов. Об этом написали в 9to5Google. 

Согласно источнику, разработчики Xiaomi опубликовали на GoogleSource новый проект Android с открытым исходным кодом. Его отличительной особенностью является полный запрет на установку APK-пакетов. Об этом же гласит комментарий к сборке от разработчиков: 

Оболочке запрещено получать данные из APK. 
APK может включать в себя некоторые частные (сторонние) ресурсы, поэтому мы не должны позволять пользователям устанавливать его. 

Xiaomi

Разработчик предлагает сохранить возможность устанавливать приложения только из Google Play Store и других проверенных магазинов приложений, которые проводят модерацию софта. 

Разработчики и представители Google уже прокомментировали эту ситуацию. Их мнение состоит в следующем: едва ли запрет на использовани APK сможет кого-то защитить, поскольку Android и так проверяет пакет перед распаковкой и установкой. Это показывает, что — по крайней мере сейчас — Google не поддерживает идею усложнения использования APK на Android. Стоит ли ожидать подобных нововведений на смартфонах самой Xiaomi, пока неизвестно. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+478
jkttim
Xiaomi пытается сделать систему закрытой, как и apple (давно известно, что они подражают ей), но это будет, только хуже для самой фирмы. Никто не будет, тогда покупать их аппараты! Многие пользователи Android за это и ценят эту систему!
Сегодня в 10:15
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saintmaybach
+847
saintmaybach jkttim
Согласен. При всех минусах Андроида открытость это и есть его плюс. Если закроют, то сразу станут недо-Эппл и недо-Андроид.
Сегодня в 10:27
#
Tigrolik
+513
Tigrolik
Как сяоми начинала с дешевых низкокачественных копий айфонов, так и продолжает их копировать во всем
Сегодня в 10:18
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+536
hate_u
«Google не поддерживает идею усложнения использования APK на Android»
Точно ?
Сегодня в 11:12
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