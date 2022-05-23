Xiaomi предложила полностью запретить APK на Android. Google уже ответила



Китайская компания Xiaomi выдвинула публичное предложение запретить установку Android-приложений при помощи APK-пакетов. Об этом написали в 9to5Google.



Согласно источнику, разработчики Xiaomi опубликовали на GoogleSource новый проект Android с открытым исходным кодом. Его отличительной особенностью является полный запрет на установку APK-пакетов. Об этом же гласит комментарий к сборке от разработчиков:





Оболочке запрещено получать данные из APK. APK может включать в себя некоторые частные (сторонние) ресурсы, поэтому мы не должны позволять пользователям устанавливать его.