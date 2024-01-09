Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый

Фото: Xiaomi



Компания Xiaomi представила свою новую электронную книгу. О ней рассказали в Gizmochina.



Согласно источнику, устройство получило большой HD-дисплей диагональю 7 дюймов. Главной фишкой ридера стала автономность: емкий аккумулятор «проживет» более 7 недель работы от одного полного заряда в режиме ожидания, либо 40 часов чтения подряд. Такого времени работы можно добиться с помощью фирменного чехла-аккумулятора.









Фото: Xiaomi



Самое главное для любой читалки — это дисплей, и здесь новинка от Xiaomi не подкачала. Девайс оснащен E-ink панелью последнего поколения Carta 1200 с «эталонной» плотностью пикселей 300 ppi. Подсветка поддерживает 32 градации настройки цветовой температуры, автоматическое затемнение и автоповорот дисплея. Вес устройства — всего 166 грамм.





Фото: Xiaomi



При таких околофлагманских характеристиках и большом дисплее ридер Xiaomi стоит относительно недорого: в Китае продажи стартуют с 1399 юаней, или 17500 рублей. Самое главное для любой читалки — это дисплей, и здесь новинка от Xiaomi не подкачала. Девайс оснащен E-ink панелью последнего поколения Carta 1200 с «эталонной» плотностью пикселей 300 ppi. Подсветка поддерживает 32 градации настройки цветовой температуры, автоматическое затемнение и автоповорот дисплея. Вес устройства — всего 166 грамм.При таких околофлагманских характеристиках и большом дисплее ридер Xiaomi стоит относительно недорого: в Китае продажи стартуют с 1399 юаней, или 17500 рублей.