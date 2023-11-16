Xiaomi представила электромобиль за 3,7 млн рублей

Олег

Xiaomi

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила властям Китая собственный автомобиль. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно источнику, новинка получила название Beijing Xiaomi SU7 и будет производиться на мощностях автоконцерна Beijing Automotive. Это пятиместный седан в футуристичном дизайне со стеклянной крышей — дизайн-код напоминает что-то среднее между Porsche и Tesla. Передняя оптика довольно необычно разделена по горизонтали, что придает ей сходство с глазами диковинного насекомого; аналогичное решение применено в некоторых моделях McLaren.

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Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Xiaomi в этом проекте отвечает за технологии и главным образом за систему автономного вождения. По желанию покупателя над лобовым стеклом устанавливается лидар, который обеспечит управление машиной без участия водителя.

EV-автомобиль весит 2,66 тонны, а максимальная скорость заявлена на уровне 265 км/ч. На выбор покупателя остается количество моторов — один или два; в зависимости от этого будет варьироваться мощность и производитель аккумуляторов.

Ценник на новинку стартует с 300 тысяч юаней — по текущему курсу это около 3,7 млн рублей. Производство начнется в декабре 2023 года, а продажи — в первой половине 2024-го. 

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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

kardigan
+3252
kardigan
Лидар прям как на моём пылесосе.
15 минут назад
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kardigan
+3252
kardigan
Интересно какой объём аккумулятора и сколько эта штука способна прожить на километраже.
13 минут назад
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