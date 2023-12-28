Xiaomi представила логотип HyperOS и окончательно похоронила MIUI

Фархад
MI

Во время презентации смартфонов серии Xiaomi 14 компания Xiaomi объявила о начале новой эры для своих устройств. Тогда же бренд представил новую операционную систему HyperOS, которая совсем скоро окончательно заменит фирменную оболочку MIUI на базе Android.

Теперь Xiaomi наконец-то подарила этой операционке собственный логотип. Он состоит из множества точек и отсылается к устройствам одной экосистемы, каждое из которых может работать на HyperOS. 

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В сравнении с предыдущими логотипами MIUI, это большой шаг вперёд. Однако наблюдательные пользователи интернета предположили, что и тут крупнейший китайский производитель гаджетов вдохновился Apple и её значком Apple ID.

Apple

А как вы считаете?
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Источник:
Xiaomi
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