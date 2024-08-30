Xiaomi представила настольную лампу, с которой любой двоечник станет отличником

Олег

Компания Xiaomi представила умную настольную лампу для учёбы, оснащенную радаром и интеллектуальным затемнением. О ней написали в Gizmochina.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi 

Согласно источнику, Mijia Desktop Study Lamp Pro можно в полной мере назвать «умной» настольной лампой. Она выполнена в минималистичном дизайне, который подойдет практически к любому интерьеру, а головка лампы имеет двухступенчатую конструкцию, выдавая более 300 люкс дневного света. К слову, цветовая температура диодов соответствует 4000К, а индекс цветопередачи составляет Ra97. Лампа занижает синее свечение для комфортного чтения и обеспечивает идеальное освещение 1,2-метрового учебного стола.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi 

На этом фишки не заканчиваются. Study Lamp Pro оснащена системой ВС Dimming (защитой от мерцания) и радаром, который распознает движение. Когда вы садитесь за стол, свет включается, а когда уходите — выключается. Учиться с такой лампой ваш ребенок точно будет намного легче и охотнее. Сейчас лампа запущена на краудфандинге Mijia и будет продаваться за 469 юаней, что составляет примерно 5600 рублей по курсу. 

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Источник:
Gizmochina
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