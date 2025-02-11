Xiaomi представила Redmi Smart TV по сверхнизкой цене. Дешевле — только ноунеймы

Фото: Xiaomi
Китайский бренд Xiaomi представил несколько новых телевизоров под своим суббрендом Redmi. Девайсы оснащены системой Smart TV и стоят очень приятных денег.
Фото: Xiaomi
Главной фишкой новинок стал экран. Во всех версиях это 4К@144Гц с технологией МЕМС, которая делает видеоряд боле плавным. Для цветокоррекции он едва ли подойдет со своими 94% охвата DCI-P3, но для красочного контента — идеально. За подключения отвечают модули Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и порты HDMI и USB.
Что касается цен, то они стартуют с 1399 юаней (около 18 тысяч рублей) за самую маленькую версию до 3299 юаней (около 44 тысяч рублей) за самую большую. Сейчас в Китае открыты предзаказы, а в другие страны ждем попозже.
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