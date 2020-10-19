





Xiaomi официально анонсировала свою новейшую технологию беспроводной зарядки, которая также является самой быстрой в мире с мощностью 80 Вт. Это третья крупная разработка этого года в отрасли технологий беспроводных зарядок.Компания утверждает, что её новая технология может зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч всего за 19 минут, а для достижения промежуточной отметки с точки зрения зарядки требуется около восьми минут.До этого самая быстрая технология беспроводной зарядки 50 Вт от Xiaomi присутствовала в смартфоне Mi 10 Ultra, выпущенном в августе этого года. Ранее, в марте этого года, компания продемонстрировала свою беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.Xiaomi прошла долгий путь в этой отрасли. Китайская компания впервые представила поддержку беспроводной зарядки в Mi MIX 2S, мощность которой составляла всего 7,5 Вт. Mi MIX 3 был выпущен с поддержкой 10 Вт, а в 2019 году производитель увеличил мощность до 20 Вт в своем флагманском смартфоне Mi 9.