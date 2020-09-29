





Китайская компания Xiaomi представила умную колонку Mi Smart Speaker. Она поступит в продажу сначала в Индии, а её стоимость составляет 54 доллара.Габариты колонки — 131×104×151 мм, а вес — 853 г. Получается, что она чуть больше Amazon Echo второго поколения. Размер излучателей новинки составляет 2,5 дюйма. Что касается звука, за него отвечает процессор Texas Instruments TAS5805M. Также сообщается о поддержки функции Dual Pair, с её помощью можно объединить две колонки.По словам производителя, мощность смарт-колонки — 12 Вт. Устройство оснащается двумя микрофонами, адаптером Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Новинка поддерживает устройства на Android 4.4 и iOS 9 или с более новыми версиями. Имеется поддержка Google Assistant, DTS Professional, а клавиши для управления воспроизведения размещены на верхней части Mi Smart Speaker.Старт продаж смарт-колонки состоится в Индии, а это означает, что гаджет может добраться в ближайшее время и до нас. На период запуска Xiaomi Smart Speaker будут продавать за 54 доллара, а потом цена поднимется до 80.