Xiaomi представила умную кровать — угадайте, под что она умеет подстраиваться

Олег

Xiaomi
Фото: Xiaomi


Компания Xiaomi продолжает радовать фанатов товарами и аксессуарами, о существовании которых они не могли и мечтать. На этот раз бренд представил умную кровать.

Новинка называется 8H Find Smart Electric Bed. Это бескаркасная кровать с настройкой наклона и «рельефа» поверхности, которая осуществляется с помощью комплектного пульта или приложения на смартфоне. Доступна не только ручная регулировка, но и выбор из восьми предустановленных режимов.

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Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Пользователю доступны режимы «антихрап», «просмотр телевизора», «кормление грудью», «чтение», «видеоигры», «йога», «невесомость» и обычное горизонтальное положение. Положение ножек и спинки тоже можно настроить вручную.

Помимо этого, в приложении Mi Home можно настроить сценарии автоматизации, например, автоматическое выпрямление поверхности к утру, чтобы было проще проснуться. Под поверхностью встроена LED-подсветка. 

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Источник:
lifehacker
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