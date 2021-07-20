Xiaomi впервые опубликовала рекламный постер, посвященный будущему планшету Mi Pad 5. На этот факт обратили внимание журналисты из Gizchina.
На плакате можно увидеть немало подробностей об этом устройстве, которое ждут многие фанаты Xiaomi. Например, стало окончательно ясно, как он будет выглядеть — вопреки более ранним утечкам, планшет не так сильно похож на iPad Pro, как ожидалось.
Кроме того, постер сообщает нам основные технические характеристики будущего устройства. Например, сердцем планшета станет чип Qualcomm Snapdragon 860 — этот же процессор установлен, например, в смартфон POCO X3 Pro. Помимо этого, дисплей получит разрешение 2К и способность обновлять изображение с частотой 120 Гц.
Что касается дизайна — на фото видно, что у планшета очень узкие рамки. Эксперты предполагают, что это художественное преувеличение и в жизни рамки будут больше. На задней стороне девайса можно заметить два объектива камер и светодиодную вспышку.
Как сообщалось ранее в утечках, Xiaomi может представить более «премиальную» версию Mi Pad 5, оснащенную Qualcomm Snapdragon 870. Однако теперь эти слухи пошатнулись, так как обычно корпорации показывают в рекламе самые топовые устройства — а на указанном постере размещен планшет со Snapdragon 860. Релиз линейки Mi Pad 5 (или всего одного планшета) ожидается совсем скоро — уже в начале августа.
Ранее мы показали дизайн будущих фирменных аксессуаров от Xiaomi для Mi Pad 5 — по фото становится понятно, чем вдохновлялись дизайнеры «китайской Apple».
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