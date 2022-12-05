Xiaomi Xiaomi 13

Xiaomi публично наказала блогера за то, что он «засветил» будущую новинку

Олег

Xiaomi 13


Китайский блогер с более 8 миллионами подписчиков вынужден понести наказание от Xiaomi за нарушение договора. Об этом пишет MyDrivers.

Согласно источнику, речь идет о Xiaomi 13 — будущей флагманской новинке от китайского бренда. Судя по всему, блогер Chen Zhen получил смартфон до релиза под определенные гарантии, поскольку в его соцсетях появилось несколько селфи с этим устройством. 

Xiaomi

Позже автор снимков спохватился и закрыл «квадратиками» Xiaomi 13 в своих руках на всех фотографиях, но было уже поздно: в сети поднялся шум и обсуждения, а сама Xiaomi, похоже, предъявила претензии блогеру. Он принес публичные извинения на камеру, а также сообщил, что теперь понесет наказание от Xiaomi — речь идет о штрафе, размеры которого не разглашаются. Во избежание дальнейших утечек парень заклеил заднюю крышку смартфона непрозрачным скотчем. 

Xiaomi

Напомним, что Xiaomi 13 должен быть представлен в течение недели и станет одним из первых флагманов, оснащенных новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 2. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Lord
+540
Lord
Ибо нечего бежать впереди паровоза.
час назад в 19:11
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+822
Grealex
До apple об этих секретах даже никто не думал. Теперь же каждая китайщина, засекречена до релиза. Прям спать не могу, все думаю, что там нового китайцы представят.
55 минут назад
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