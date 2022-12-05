Xiaomi публично наказала блогера за то, что он «засветил» будущую новинку

Китайский блогер с более 8 миллионами подписчиков вынужден понести наказание от Xiaomi за нарушение договора. Об этом пишет MyDrivers.
Согласно источнику, речь идет о Xiaomi 13 — будущей флагманской новинке от китайского бренда. Судя по всему, блогер Chen Zhen получил смартфон до релиза под определенные гарантии, поскольку в его соцсетях появилось несколько селфи с этим устройством.
Позже автор снимков спохватился и закрыл «квадратиками» Xiaomi 13 в своих руках на всех фотографиях, но было уже поздно: в сети поднялся шум и обсуждения, а сама Xiaomi, похоже, предъявила претензии блогеру. Он принес публичные извинения на камеру, а также сообщил, что теперь понесет наказание от Xiaomi — речь идет о штрафе, размеры которого не разглашаются. Во избежание дальнейших утечек парень заклеил заднюю крышку смартфона непрозрачным скотчем.
Напомним, что Xiaomi 13 должен быть представлен в течение недели и станет одним из первых флагманов, оснащенных новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 2.