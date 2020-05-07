Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, компания Xiaomi продолжает наращивать долю на мировом рынке смартфонов. Позиции компании укрепились в Западной Европе, а также на мировом уровне. На это указывает исследование компании Strategy Analytics.Глобальная отрасль смартфонов в первом квартале 2019 года продемонстрировала 17-процентное падение. По оценкам Strategy Analytics, отгрузки устройств составили 274,8 миллиона штук, для сравнения в аналогичном периоде прошлого года — 330,4 миллиона единиц.Крупнейшие поставщики смартфонов, среди которых Samsung, Huawei и Apple, столкнулись с падением продаж, и только Xiaomi, удерживающая четвертую позицию в рейтинге смогла сохранить уровень поставок сопоставимый с прошлым годом.Помимо этого, доля Xiaomi на мировом рынке мобильных устройств достигла 10%. Стоит отметить, что в прошлом году ей принадлежало 8,3% рынка.Такие результаты удалось достичь во много благодаря успехам китайской компании на рынке Западной Европы. Еще два с половиной года назад на этой территории у Xiaomi отсутствовала доля, а теперь производитель занял четвертое месту в рейтинге ведущих поставщиков, уступив Samsung, Apple и Huawei.