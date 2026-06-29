Xiaomi создала универсальный стандарт быстрой беспроводной зарядки для смартфонов всех брендов

В пекинской штаб-квартире Xiaomi прошла техническая конференция Wireless Power Consortium (WPC), посвящённая разработке стандарта беспроводной зарядки Qi мощностью 50 Вт. В мероприятии приняли участие инженеры Apple, Google, Huawei, Honor, Oppo, Vivo и других крупных производителей. Главной темой обсуждения стала новая аппаратная архитектура, предложенная Xiaomi. Компания рассчитывает, что её разработка позволит преодолеть ограничения текущего стандарта Qi2 и решить проблемы с перегревом.По словам Xiaomi, существующие требования к конструкции катушек для Qi2 являются слишком жёсткими и создают трудности с отводом тепла, особенно в складных смартфонах и автомобильных зарядных устройствах. Чтобы решить эту проблему, инженеры потратили два года на разработку низкоиндуктивной и низковольтной архитектуры. Новая схема призвана уменьшить потери энергии в катушке, улучшить рассеивание тепла и упростить интеграцию зарядных модулей в современные устройства. Xiaomi представила своё предложение в WPC ещё в конце 2024 года, а в течение 2025 года провела межпроизводственные испытания прототипов мощностью 25 и 50 Вт.В первом квартале 2026 года WPC официально включила архитектуру Xiaomi в проект стандарта Qi 50 Вт. В ходе четырёхдневной конференции более 20 компаний, включая Anker, NXP и Southchip, приняли участие в тестировании, проверяя совместимость прототипов чипов, катушек и зарядных модулей. Ожидается, что финальная спецификация Qi мощностью 50 Вт будет создана к 2028 году. После принятия стандарта Qi2 мощностью 15 Вт в качестве международного стандарта IEC в конце 2024 года и выпуска спецификации на 25 Вт в 2025 году стандарт на 50 Вт станет следующим шагом в развитии беспроводной зарядки.