Современные гаджеты Xiaomi с оболочкой MIUI оснащены системой раннего предупреждения о землетрясениях, которая присылает на них push-уведомления о грозящей опасности. Теперь же китайский техногигант поделился статистикой ее работы. Так, эта система активна уже больше 500 дней и оповестила пользователей о 35 мощных землетрясениях с магнитудой 4.0 и выше.

Кроме того, Xiaomi заявила, что на данный момент эта система работает на 8 640 477 устройствах, включая смартфоны и телевизоры, в 25 провинциях Китая. Также компания заявила, что она будет продолжать сотрудничать с Исследовательским институтом по смягчению последствий стихийных бедствий, чтобы сделать свою функцию раннего предупреждения еще лучше.

Что касается принципа ее работы, то тут все просто: сейсмические волны от эпицентра землетрясения распространяются медленнее, чем радиосигналы от сети датчиков, регистрирующих колебания земной поверхности. Поэтому информация с датчиков дает пользователям несколько секунд или десятков секунд, чтобы укрыться в безопасном месте.


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Xiaomi MIUI has successfully warned about 35 earthquakes of magnitude 4.0 and higher in China Xiaomi MIUI has successfully warned about 35 earthquakes of magnitude 4.0 and higher in China

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