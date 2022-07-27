Xiaomi Россия Распродажа

Xiaomi тотально снизила цены специально для России всего на 4 дня

Олег

Mi


Китайский бренд Xiaomi запустил в России акцию «Сезон отпусков», в рамках которой существенно снизил цены на свою продукцию. Об этом сообщается на официальном сайте Xiaomi. 

Компания решила провести акцию со скидками на собственные смартфоны, аксессуары, телевизоры, товары для дома и так далее. Скидки достигают 25 тысяч рублей, в среднем же получится сэкономить 3-5 тысяч. 

Например: 
  • смартфон Redmi 7A сейчас стоит 7 490 рублей; 
  • смартфон Redmi 10C можно взять за 13 990 рублей; 
  • смартфон POCO M4 Pro доступен от 22 990 рублей;
  • робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite продается за 12 990 рублей; 
  • смарт-телевизор Mi TV P1 32 дюйма обойдется в 15 990 рублей; 
  • свежий SmartBand 7 стоит всего 2 990 рублей; 
  • компактная HDMI-приставка для ТВ Mi TV Stick продается за 3 490 рублей. 
Распродажа затронула весь ассортимент Xiaomi, который представлен на официальном российском сайте компании. Акция продлится с 27 по 31 июля — то есть всего четыре дня. 

Ранее мы рассказали, какие смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 14. Список внушительный!

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Источник:
mi.com
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Комментарии

Seagull
–642
Seagull
Mi TV Stick 2593 р на али, снижение оно как всегда такое снижение)))
27 июля 2022 в 14:43
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин Seagull
Али и офсайт — разные вещи. Локализация тоже чего-то стоит.
27 июля 2022 в 15:41
#
+43
Еремей Киба
ой да в топку этот мистик. взял бокс4 за 2300 на алике
27 июля 2022 в 15:02
#
+346
Paspartu
С такими скидками и накидки не нужны
27 июля 2022 в 20:43
#