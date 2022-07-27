Xiaomi тотально снизила цены специально для России всего на 4 дня

Китайский бренд Xiaomi запустил в России акцию «Сезон отпусков», в рамках которой существенно снизил цены на свою продукцию. Об этом сообщается на официальном сайте Xiaomi.
Компания решила провести акцию со скидками на собственные смартфоны, аксессуары, телевизоры, товары для дома и так далее. Скидки достигают 25 тысяч рублей, в среднем же получится сэкономить 3-5 тысяч.
Например:
- смартфон Redmi 7A сейчас стоит 7 490 рублей;
- смартфон Redmi 10C можно взять за 13 990 рублей;
- смартфон POCO M4 Pro доступен от 22 990 рублей;
- робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite продается за 12 990 рублей;
- смарт-телевизор Mi TV P1 32 дюйма обойдется в 15 990 рублей;
- свежий SmartBand 7 стоит всего 2 990 рублей;
- компактная HDMI-приставка для ТВ Mi TV Stick продается за 3 490 рублей.
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