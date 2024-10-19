Xiaomi установила HyperOS на самый неожиданный девайс. Такой должен быть в каждом доме

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi представила собственный «умный» аромадиффузор. О нем написали в Gizmochina.

Mijia Smart Aroma Diffuser Set выглядит как небольшой пластиковый стакан или флакон с туалетной водой. Корпус состоит из двух половинок: снизу расположена емкость для концентрата, а сверху на неё надевается большая крышка с испарителем и электроникой. Размеры очень скромные: 122х74х74 мм, при весе 293 грамма. При этом диффузор вмещает 135 мл концентрата; один вариант жидкости с древесным запахом поставляется в комплекте.

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Xiaomi

Диффузором можно управлять как сенсорными кнопками на корпусе, так и через приложение Mijia и Connect, поскольку он работает на базе HyperOS. Пользователь может выбрать из 15-ти комбинаций ароматов, а также установить желаемую интенсивность запаха. А встроенная ambient-подсветка дополнит атмосферу приятным свечением, в том числе в режиме мерцающей свечи. Заряжается девайс от порта USB-С и работает до 50 дней на одном заряде.

Продажи Mijia Smart Aroma Diffuser Set уже стартовали в Китае по цене 149 юаней, или примерно 2000 рублей по курсу. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+1152
Dmitriy
Вонялка на андроиде?
Вчера в 20:57
#
tellurian
+1957
tellurian
Будут ещё больше следить за пользователями.
Вчера в 22:04
#
kardigan
+3747
kardigan tellurian
Нафига мы им с нашими сторублёвыми вонючками?!😀
Сегодня в 02:23
#
+4513
Gabriel
Отличная вещь.
Хотя хороший аромат стоит от 10000₽(только жидкость)
Сегодня в 00:12
#

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