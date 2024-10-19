Xiaomi установила HyperOS на самый неожиданный девайс. Такой должен быть в каждом доме



Компания Xiaomi представила собственный «умный» аромадиффузор. О нем написали в Gizmochina.



Mijia Smart Aroma Diffuser Set выглядит как небольшой пластиковый стакан или флакон с туалетной водой. Корпус состоит из двух половинок: снизу расположена емкость для концентрата, а сверху на неё надевается большая крышка с испарителем и электроникой. Размеры очень скромные: 122х74х74 мм, при весе 293 грамма. При этом диффузор вмещает 135 мл концентрата; один вариант жидкости с древесным запахом поставляется в комплекте.









Диффузором можно управлять как сенсорными кнопками на корпусе, так и через приложение Mijia и Connect, поскольку он работает на базе HyperOS. Пользователь может выбрать из 15-ти комбинаций ароматов, а также установить желаемую интенсивность запаха. А встроенная ambient-подсветка дополнит атмосферу приятным свечением, в том числе в режиме мерцающей свечи. Заряжается девайс от порта USB-С и работает до 50 дней на одном заряде.



Продажи Mijia Smart Aroma Diffuser Set уже стартовали в Китае по цене 149 юаней, или примерно 2000 рублей по курсу. Диффузором можно управлять как сенсорными кнопками на корпусе, так и через приложение Mijia и Connect, поскольку он работает на базе HyperOS. Пользователь может выбрать из 15-ти комбинаций ароматов, а также установить желаемую интенсивность запаха. А встроенная ambient-подсветка дополнит атмосферу приятным свечением, в том числе в режиме мерцающей свечи. Заряжается девайс от порта USB-С и работает до 50 дней на одном заряде.Продажи Mijia Smart Aroma Diffuser Set уже стартовали в Китае по цене 149 юаней, или примерно 2000 рублей по курсу.