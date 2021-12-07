MIUI 13

Компания Xiaomi готовит крупное обновление оболочки для смартфонов — MIUI 13. Оно сильно задерживается, поскольку в нём будет очень много нововведений.

По данным профильного сайта Xiaomiui, в последние недели Xiaomi внесла большое количество изменений в тестовую сборку MIUI 13. Они затрагивают как дизайн операционной системы, так и «поведение» системных функций.

Изменения в MIUI 13:

  • Пропала возможность просмотра в настройках времени использования экрана с последней зарядки. Эту информацию теперь можно узнать только в сторонних приложениях.
  • Убрано приложение Weather Super Wallpaper с интерактивными обоями, вместо него устанавливается MIUI Weather с прогнозом погоды.
  • При фотографировании документов можно накладывать водяной знак во избежание подделки снимков.
  • В приложении File Manager появилась поддержка Mi Drive с доступом к данным в облачном хранилище Xiaomi.
  • Для установки системных обновлений требуется минимум 15% заряда аккумулятора. Раньше требовалось не меньше 30%.



Не исключено, что Xiaomi продолжит вносить изменения в тестовые сборки MIUI 13 в ближайшие недели. По слухам, выпуск этого обновления запланирован на первый квартал 2022 года.



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