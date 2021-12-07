Пропала возможность просмотра в настройках времени использования экрана с последней зарядки. Эту информацию теперь можно узнать только в сторонних приложениях.

Убрано приложение Weather Super Wallpaper с интерактивными обоями, вместо него устанавливается MIUI Weather с прогнозом погоды.

При фотографировании документов можно накладывать водяной знак во избежание подделки снимков.

В приложении File Manager появилась поддержка Mi Drive с доступом к данным в облачном хранилище Xiaomi.

Для установки системных обновлений требуется минимум 15% заряда аккумулятора. Раньше требовалось не меньше 30%.











Компания Xiaomi готовит крупное обновление оболочки для смартфонов — MIUI 13. Оно сильно задерживается, поскольку в нём будет очень много нововведений.По данным профильного сайта Xiaomiui , в последние недели Xiaomi внесла большое количество изменений в тестовую сборку MIUI 13. Они затрагивают как дизайн операционной системы, так и «поведение» системных функций.Изменения в MIUI 13:





Не исключено, что Xiaomi продолжит вносить изменения в тестовые сборки MIUI 13 в ближайшие недели. По слухам, выпуск этого обновления запланирован на первый квартал 2022 года.







