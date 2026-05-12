Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Xiaomi внезапно порадовала владельцев очень старых смартфонов. Их уже давно сняли с производства

Фархад


Китайский бренд Xiaomi выпустил обновление HyperOS для ряда устройств, которые числятся в списке снятых с производства.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Среди счастливчиков оказались владельцы нескольких моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Прошивка устраняет критические проблемы безопасности и повышает общую стабильность системы, но каких-либо новых функций в ней нет. Патч уже можно скачать на Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 и  Poco F4 GT.

Отметим, что это довольно редкий случай, поскольку производители зачастую не выпускают патчи безопасности для устаревших устройств сразу же после прекращения их официально поддержки. А тут Xiaomi расщедрилась на прошивку для моделей 5-летней давности, хотя обычно они получают обновления в течение 3 лет.
0
Источник:
GizmoChina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила первые полноразмерные наушники — Redmi Headphones Neo
Было хорошо, а стало ещё лучше: Xiaomi выпустила ультимативный набор для стрижки и бритья за 2 тысячи рублей
Вот это — величие: Xiaomi выпустила 4K-монитор на 32 дюйма с QD-MiniLED, частотой 160 Гц и ТВ-функциями

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также