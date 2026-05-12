Xiaomi внезапно порадовала владельцев очень старых смартфонов. Их уже давно сняли с производства

Китайский бренд Xiaomi выпустил обновление HyperOS для ряда устройств, которые числятся в списке снятых с производства.

Среди счастливчиков оказались владельцы нескольких моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Прошивка устраняет критические проблемы безопасности и повышает общую стабильность системы, но каких-либо новых функций в ней нет. Патч уже можно скачать на Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 и Poco F4 GT.Отметим, что это довольно редкий случай, поскольку производители зачастую не выпускают патчи безопасности для устаревших устройств сразу же после прекращения их официально поддержки. А тут Xiaomi расщедрилась на прошивку для моделей 5-летней давности, хотя обычно они получают обновления в течение 3 лет.