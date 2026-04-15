Xiaomi выпустила аэрогриль, который заменит половину кухни. В него даже пароварку встроили

Фархад


Пока одни бренды сосредоточены на выпуске экспериментальных смартфонов, компания Xiaomi продолжает делать вещи для улучшения жизни миллионов людей. В этот раз бренд выпустил Mijia Smart Steam Air Fryer 7L — новый умный аэрогриль с кучей режимов приготовления, включая пар и даже аналог су-вида. Это гибридное устройство может заменить сразу несколько кухонных приборов.

Секрет Xiaomi Mijia Smart Steam Air Fryer 7L кроется в комбинации горячего воздуха и пара. Встроенный резервуар на 1,5 литра позволяет готовить продукты так, чтобы внутри они оставались сочными, а снаружи получали хрустящую корочку. Плюс есть отдельный гибридный режим, где оба метода работают одновременно.

Всего доступно 10 режимов: от классической жарки до ферментации, сушки, разморозки и разогрева. Температурный диапазон тут довольно широкий — от 40°C до 230°C, а в режиме пара — до 130°C. Это позволяет готовить как низкотемпературные блюда, так и полноценные хрустящие закуски.



Объем чаши составляет 7 л, чего достаточно для небольшой семьи или готовки на несколько порций сразу. По сравнению с предыдущими моделями грилей Xiaomi, тут акцент сделан не только на размере, но и на функциональности. Разумеется, девайс поддерживает HyperOS Connect, управление через приложение Xiaomi Home, удаленную настройку и голосовые команды через Google Home.

Единственный минус — отсутствие цены на текущий момент. Но этот аэрогриль скоро появится на глобальном рынке. Исходя из текущих цен на похожие устройства, можно ожидать ценника в 12 тысяч рублей.
nomer010
7л мало для большой семьи. 12л — самое оно. И вещь действительно классная. Есть русик и заводится без проблем. Работает все отлично. Можно свои программы записывать в приложение Mi Home. Оповещения о готовности приходят всем, у кого висит это устройство.
Сегодня в 00:00
