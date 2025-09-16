Xiaomi выпустила аналог JBL? Вышла мощная колонка Xiaomi Sound Party с жирным звуком и влагозащитой

Фархад

Xiaomi

Китайский бренд Xiaomi наконец-то выпустил фирменную беспроводную колонку Sound Party с режимом усиления басов, ударопрочным корпусом и ручкой для переноски.

Xiaomi Sound Party оснащена динамиками общей мощностью 50 Вт — твитером на 15 Вт и сабвуфером на 35 Вт. Также колонка получила режим Bass Boost и функцию Harman AudioEFX для более объёмного звучания и глубоких басов. Весит девайс около 1,2 кг. Производитель предусмотрел скрытую ручку для удобной переноски.

Xiaomi

Дополняет всё это влагозащита IP67. Xiaomi Sound Party без проблем выдерживает воздействие пыли и воды, поэтому она идеально подходит для использования на улице или на пляже. Питается девайс от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч, который обеспечивает до 26 часов прослушивания музыки на 50% громкости. Это довольно впечатляющий показатель для портативной колонки. Заряжается всё через USB-C с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, колонка может работать как внешний аккумулятор, выдавая до 15 Вт мощности для зарядки телефона или других устройств.

Ещё пачка плюсов Xiaomi Sound Party — подключение по Bluetooth 5.4, сопряжения по NFC для быстрой настройки, режим TWS для объединения двух колонок в стереопару, поддержка Party Connect для синхронизации до 100 колонок и 3D-подсветка.

Xiaomi

Xiaomi Sound Party уже продаётся в Европе по цене 130 евро.
Источник:
GizmoChina
