Xiaomi выпустила беспроводную мышь по цене шаурмы

Олег

Компания Xiaomi представила ультрабюджетную компьютерную мышь, которая будет продаваться под брендом Youpin и сейчас находится на этапе собственного краудфандинга бренда.

Xiaomi
Фото: Xiaomi

Согласно Gizmochina, новая мышь вполне способна покрыть базовые потребности пользователя компьютера. Она выглядит очень минималистично и стильно и будет доступна в двух цветах — черном и белом. Корпус матовый, а управление классическое: две кнопки и колесико прокрутки. Ассиметричный дизайн снизит усталость большого пальца. Датчик 1200 DPI является стандартом для базовых мышей, при этом связь устанавливается по беспроводному протоколу 2,4 ГГц. Модуля Bluetooth в ней нет.

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Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Мышка весит всего 60 грамм, но самое примечательное в ней — ценник. Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition стартует с 45 юаней, что составляет примерно 540 рублей. Настолько доступную мышь от известного бренда нужно еще поискать. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+708
Pavel Nikiforov
И где тут цена шаурмы?
У меня в городе шавуха стоит 170-200₽
Сегодня в 12:35
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Anatoly076
+242
Anatoly076
И работать она будет столько же, сколько времени потребуется для употребления шавермы.

Ну или в 23:59 она превратится в лаваш — в прямом смысле слова! Как и все остальные биоразлагаемые вещи 🤣🤣🤣
Сегодня в 12:56
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