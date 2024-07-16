Xiaomi выпустила беспроводную мышь по цене шаурмы

Компания Xiaomi представила ультрабюджетную компьютерную мышь, которая будет продаваться под брендом Youpin и сейчас находится на этапе собственного краудфандинга бренда.Согласно Gizmochina, новая мышь вполне способна покрыть базовые потребности пользователя компьютера. Она выглядит очень минималистично и стильно и будет доступна в двух цветах — черном и белом. Корпус матовый, а управление классическое: две кнопки и колесико прокрутки. Ассиметричный дизайн снизит усталость большого пальца. Датчик 1200 DPI является стандартом для базовых мышей, при этом связь устанавливается по беспроводному протоколу 2,4 ГГц. Модуля Bluetooth в ней нет.