Xiaomi выпустила беспроводную мышь по цене шаурмы

Компания Xiaomi представила ультрабюджетную компьютерную мышь, которая будет продаваться под брендом Youpin и сейчас находится на этапе собственного краудфандинга бренда.
Фото: Xiaomi
Согласно Gizmochina, новая мышь вполне способна покрыть базовые потребности пользователя компьютера. Она выглядит очень минималистично и стильно и будет доступна в двух цветах — черном и белом. Корпус матовый, а управление классическое: две кнопки и колесико прокрутки. Ассиметричный дизайн снизит усталость большого пальца. Датчик 1200 DPI является стандартом для базовых мышей, при этом связь устанавливается по беспроводному протоколу 2,4 ГГц. Модуля Bluetooth в ней нет.
Фото: Xiaomi
Согласно Gizmochina, новая мышь вполне способна покрыть базовые потребности пользователя компьютера. Она выглядит очень минималистично и стильно и будет доступна в двух цветах — черном и белом. Корпус матовый, а управление классическое: две кнопки и колесико прокрутки. Ассиметричный дизайн снизит усталость большого пальца. Датчик 1200 DPI является стандартом для базовых мышей, при этом связь устанавливается по беспроводному протоколу 2,4 ГГц. Модуля Bluetooth в ней нет.
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Фото: Xiaomi
Мышка весит всего 60 грамм, но самое примечательное в ней — ценник. Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition стартует с 45 юаней, что составляет примерно 540 рублей. Настолько доступную мышь от известного бренда нужно еще поискать.