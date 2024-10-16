Xiaomi выпустила блендер с HyperOS. Попробуйте его не захотеть!

Олег

Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый бытовой прибор для кухни, который лишен главного недостатка своего класса устройств. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о настольном блендере с кувшином Mijia Smart Quiet Blender P1. Он оснащен бесщеточным двигателем с переменной частотой вращения до 35000 оборотов в минуту и мощностью до 500 Вт. Девайс умеет подогревать содержимое, а емкость кувшина составляет 1,5 литра. Но главная фича новинки в другом.

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Xiaomi

Блендер почти бесшумен. Отчасти этому способствует инновационный мотор, но не только: Xiaomi оснастила девайс 13-слойной системой активного шумоподавления. В результате максимальный уровень шума при работе не превысит 37 дБ, что приравнивается, например, к звуку работающего холодильника. Фактически Xiaomi сумела избавить блендер от его главного недостатка — высокой громкости.

Разумеется, новинка работает под управлением HyperOS и может подключаться к системе управления Connect от Xiaomi. Стартовый ценник новинки — 699 юаней, что составляет примерно 9000 рублей по курсу на сегодня. 

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Источник:
Gizmochina
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