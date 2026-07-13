Xiaomi выпустила чайник Pro Max. Стоит недорого, но выглядит мощно

Популярный производитель гаджетов Xiaomi представил Mijia Smart Tea Bar Pro — «многофункциональную чайную станцию», которая сочетает в себе функции чайника, диспенсера и автоматического заварника.Устройство оснащено резервуаром для воды объемом 5,5 л и двумя независимыми контурами подачи воды: один выдает горячую воду всего за 3 секунды, второй предназначен для быстрого заваривания чая. Для горячей воды предусмотрены пять температурных режимов и четыре варианта объема порции, а полный нагрев занимает около 15 секунд. В комплект входят чайник объемом 1,2 л и отдельный заварочный чайник (френч пресс). Управление осуществляется через 2,8-дюймовый сенсорный экран, в приложении Mi Home или с помощью голосового помощника.Одной из главных особенностей стала встроенная система стерилизации. Отсек для хранения объемом 10 л автоматически обрабатывает чашки ультрафиолетом и сушит их горячим воздухом при температуре 70 °C. По данным Xiaomi, такой режим уничтожает до 99,99% бактерий и грибков.Устройство также поддерживает готовые режимы для разных сортов чая и позволяет создавать собственные рецепты в приложении Xiaomi Home. После завершения заваривания станция автоматически поддерживает напиток теплым.Продажи Xiaomi Mijia Smart Tea Bar Pro в Китае стартуют 20 июля по цене 1099 юаней (~$165). Скорее всего, к осени такие девайсы появятся и в России.