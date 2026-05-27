Xiaomi выпустила дешевую электрическую отвертку с набором из 18 бит. Стоит всего косарь

Китайский бренд Xiaomi продолжает радовать полезными вещами для дома. Сегодня компания представила новую электрическую отвертку Mijia Electric Straight Handle Screwdriver, которая рассчитана на бытовой ремонт, сборку мебели и повседневные задачи.Отвертка Xiaomi Mijia Electric Straight Handle Screwdriver получила встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч, которого хватит примерно на 600 закрученных винтов без подзарядки. Заряжается инструмент через порт USB Type-C. На выбор доступно сразу три уровня крутящего момента. В электрическом режиме максимальный показатель достигает 4 Н·м, а при ручном использовании — до 8 Н·м.Внутри установлен цельнометаллический планетарный редуктор, который должен обеспечить более стабильную работу под нагрузкой и снизить вероятность проскальзывания. Также предусмотрен магнитный держатель бит, упрощающий работу с винтами в труднодоступных местах.В комплекте с Xiaomi Mijia Electric Straight Handle Screwdriver идут сразу 18 бит — девять длинных и девять коротких. Для хранения предусмотрен компактный кейс с отдельными отсеками для аксессуаров. Дополнительно отвертка получила встроенную LED-подсветку для работы в темноте и кнопку быстрого переключения направления вращения.Пока Xiaomi Mijia Electric Straight Handle Screwdriver доступна только в Китае всего за 99 юаней (~$15).