Xiaomi выпустила дешёвую бритву, которую можно не заряжать месяцами. Ещё и автоочистку туда добавила

Фархад



Китайский бренд Xiaomi представил электробритву Mijia Electric Shaver Pro Set, но это не очередная бюджетная машинка, а продвинутый комплект для комплексного ухода.

В коробке Mijia Electric Shaver Pro Set идёт сразу все: сама электробритва, зарядная док-станция, триммер для бакенбардов и отдельный триммер для носа. Устройство явно рассчитано на тех, кто хочет закрыть все задачи одним гаджетом без лишних заморочек.

Главная фича набора — умная база. Она автоматически очищает, стерилизует и сушит бритву после использования. По сути, гаджет сам себя обслуживает. Достаточно поставить его на станцию. Такой подход обычно встречается в дорогих моделях, но Xiaomi проталкивает его в более доступный сегмент.

По части бритья тоже обошлось без экономии. В Mijia Electric Shaver Pro Set используется двойная сетка с увеличенной площадью покрытия и гофрированные лезвия из нержавеющей стали. Внутри установлен высокоскоростной мотор, обеспечивающий 5 млн срезов в минуту, а умный чип подстраивает мощность под густоту щетины. Дополняет список плюсов силиконовое покрытие для снижения трения, а датчик давления следит, чтобы пользователь не давил слишком сильно, что снижает риск раздражения.



Особый упор Xiaomi сделала на автономности. Бритва работает до 95 дней, а заряжается через USB Type-C. Также на корпусе есть дисплей, который показывает уровень батареи, режимы и статус блокировки.

Цена Mijia Electric Shaver Pro Set — 699 юаней (~$95 или 8 тысяч рублей). Ждём появления на наших маркетплейсах.
