Xiaomi наконец выпустила идеальную электрическую зубную щетку









Согласно источнику, девайс под названием Mijia Sonic Sweep был представлен на собственной краудфандинговой площадке Xiaomi в трех «классических» расцветках корпуса: белой, розовой и голубой. Щетка обеспечивает очистку зубов и дёсен по звуковому методу с двойным углом колебаний; это означает, что щетина не только вибрирует, но и совершает «выметающие» движения. Чистить можно в трех режимах усиления.



Компания Xiaomi представила новинку под брендом Mijia — электрическую зубную щетку с рекордной автономностью. О ней написали в Gizmochina.Согласно источнику, девайс под названием Mijia Sonic Sweep был представлен на собственной краудфандинговой площадке Xiaomi в трех «классических» расцветках корпуса: белой, розовой и голубой. Щетка обеспечивает очистку зубов и дёсен по звуковому методу с двойным углом колебаний; это означает, что щетина не только вибрирует, но и совершает «выметающие» движения. Чистить можно в трех режимах усиления.



Самое примечательное в новинке — её автономность. Бренд обещает, что Mijia Sonic Sweep проживет от одной зарядки до 180 дней в щадящем и до 100 дней в стандартном режиме. Для сравнения, другие зубные щетки Xiaomi держат заряд от 5 до 30 дней. Это очень значительный прирост, который нивелирует главный недостаток электрических щеток — необходимость относительно часто их заряжать.



Цены уже известны: на этапе краудфандинга новинку можно получить за 119 юаней (1500 рублей), а в рознице — за 199 юаней (2500 рублей).