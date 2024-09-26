Xiaomi наконец выпустила идеальную электрическую зубную щетку

Олег

Компания Xiaomi представила новинку под брендом Mijia — электрическую зубную щетку с рекордной автономностью. О ней написали в Gizmochina.

Xiaomi

Согласно источнику, девайс под названием Mijia Sonic Sweep был представлен на собственной краудфандинговой площадке Xiaomi в трех «классических» расцветках корпуса: белой, розовой и голубой. Щетка обеспечивает очистку зубов и дёсен по звуковому методу с двойным углом колебаний; это означает, что щетина не только вибрирует, но и совершает «выметающие» движения. Чистить можно в трех режимах усиления.

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Самое примечательное в новинке — её автономность. Бренд обещает, что Mijia Sonic Sweep проживет от одной зарядки до 180 дней в щадящем и до 100 дней в стандартном режиме. Для сравнения, другие зубные щетки Xiaomi держат заряд от 5 до 30 дней. Это очень значительный прирост, который нивелирует главный недостаток электрических щеток — необходимость относительно часто их заряжать.

Цены уже известны: на этапе краудфандинга новинку можно получить за 119 юаней (1500 рублей), а в рознице — за 199 юаней (2500 рублей). 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+44
makc80
Купил 1,5 года назад щетку Oclean F1, за 1к ₽. Заряжал три раза, пользуюсь раз в сутки на полной мощности в течении 1,5-2 минут. Так что хуёме еще пока далековато до таких результатов.
2 часа назад в 14:10
#
+66
tree makc80
Чисть утром и вечером зубки
2 часа назад в 14:13
#
tellurian
+1884
tellurian
Вот и зубные щётки вернулись 😁
час назад в 15:02
#
Mers
+5300
Mers
Купил щётку, тут рекламировали, с одной чисткой в день, одного заряда хватает на год) Уже как пару лет пашет и вроде норм)
10 минут назад
#

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