Xiaomi выпустила идеальный 2К-монитор для MacBook за гроши

Фархад

Redmi

Китайский производитель разных девайсов Xiaomi выпустил монитор Redmi A27Q Type-C Edition 2026, которые предлагает отличный 2K-экран с высокой развёрткой, порт USB-C с поддержкой зарядки до 90 Вт и эргономичной подставкой по смешной цене.

Redmi A27Q Type-C Edition 2026 оснащён 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560х1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 95%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 100% sRGB. Более того каждый монитор получил заводскую калибровку с точностью ΔE<1>

На корпусе расположены порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, два USB 3.0, аудиоразъём 3,5 мм и универсальный USB Type-C с подачей питания до 90 Вт, чтобы ноутбуки можно было подключать всего одним кабелем. Комплектная ножка позволяет регулировать высоту, угол поворота и наклона, а также переводить экран в албомный и портретный режим. Кроме того, девайс получил поддержку VESA-крепления.

Redmi A27Q Type-C Edition 2026 стоит в Китае всего 899 юаней (~$126). Скоро эти мониторы появятся и в России.
5
