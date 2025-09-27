Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор на 34 дюйма. Стоит копейки, но выглядит дорого







Китайский бренд Xiaomi продолжает радовать любителей гейминга качественными и недорогими мониторами. В этот раз компания представила Redmi G34WQ 2026 — широкий изогнутый монитор с высоким разрешением и высокой частотой обновления.

Redmi G34WQ 2026 оснащён 34-дюймовой VA-панелью 21:9 с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей), сверхплавной частотой обновления 180 Гц и временем отклика в 1 мс. Девайс предлагает поддержку HDR400 и радиус кривизны 1500R для комфортного визуального восприятия. Разумеется, есть и поддержка AMD FreeSync Premium, которая помогает устранить разрывы картинки в динамичных сценах.Среди прочих особенностей Redmi G34WQ 2026 — сверхтонкие рамки по трём сторонам, двухцветный дизайн, RGB-подсветка на задней панели. На корпусе есть порты: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъём. Ну, а комплектная ножка позволяет регулировать высоту, поворот и наклон экрана.Пока Redmi G34WQ 2026 доступен только в Китае по цене 1399 юаней (~$196). Ждём, когда новинка появится в России.