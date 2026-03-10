Top.Mail.Ru

Xiaomi выпустила кондиционер, который буквально следит за вами. Он включается автоматически и не продувает

Фархад


Китайский производитель кучи полезных гаджетов Xiaomi представил новый кондиционер Mijia Air Conditioner Human-Sensing Wind 1.5HP, который получил довольно необычную функцию — он умеет определять присутствие человека в комнате.

В корпус кондиционера Mijia встроены два миллиметровых радара, которые отслеживают движение людей и их положение. Благодаря этому система автоматически меняет направление и интенсивность воздушного потока. Например, устройство может избегать прямого обдува, создавать мягкое охлаждение рядом с человеком или, наоборот, направлять поток прямо на пользователя.



Инженеры также серьёзно прокачали саму систему охлаждения. Кондиционер получил дефлектор площадью 908 см² и крупные лопасти вентилятора диаметром 108 мм, которые обеспечивают поток воздуха до 780 м³/ч. По заявлению Xiaomi, устройство способно охладить или нагреть помещение всего за три минуты. При этом поток воздуха может распространяться на расстояние до 10 м, а разница температуры в комнате не превышает 0,5°C.

Отдельный акцент сделан на комфорте. Кондиционер работает почти бесшумно — уровень шума составляет около 16 дБ. Также предусмотрены специальные режимы: например, «потолок», когда холодный воздух распределяется вдоль потолка, или «ковёр», который направляет тёплый поток вниз для равномерного обогрева.



За управление отвечает интеллектуальная система Mijia Lingyun с элементами ИИ. Она анализирует привычки пользователя и постепенно оптимизирует режимы охлаждения. Кондиционер интегрируется с Xiaomi HyperOS, управляется через приложение Mi Home и поддерживает голосовые команды.

Новинка пока продаётся только в Китае по цене от 2399 юаней (~$347). Вероятно, скоро эти кондиционеры появятся и на нашем рынке.
-2
Источник:
GizmoChina
Комментарии

–2
Jurgen
На Дайсонах это уже лет наверно 15 реализовано
Вчера в 20:33
#