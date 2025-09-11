Xiaomi выпустила конкурента Kindle на Android 14 с кучей памяти







Народный бренд Народный бренд Xiaomi представил очередной народный девайс — новую электронную книгу Moaan InkPalm Mini Plus 2. Это солидный ответ на Amazon Kindle.

Девайс оснащён 5,84-дюймовым дисплеем E-Ink с разрешением 1440x720 пикселей и антигравийным кремниевым стеклом с 32 уровнями цветовой температуры и 256 уровнями градаций серого. По габаритам InkPalm Mini Plus 2 больше похож на смартфон — 158,9x78,6x6,9 мм. Весит новинка всего 140 г.Из ключевых спецификаций — чипсет Rockchip RK3566, 6 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 2250 мАч. Для подключения предусмотрены Bluetooth 5.1 и двухдиапазонный Wi-Fi 5. Кроме того, девайс оснащён динамиками для прослушивания аудиокниг. Из коробки устройство работает под управлением ОС Android 14.Пока Xiaomi InkPalm Mini Plus 2 доступен только в Китае по цене 1399 юаней (~$196).