Xiaomi выпустила конкурента Kindle на Android 14 с кучей памяти

Народный бренд Xiaomi представил очередной народный девайс — новую электронную книгу Moaan InkPalm Mini Plus 2. Это солидный ответ на Amazon Kindle.
Из ключевых спецификаций — чипсет Rockchip RK3566, 6 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 2250 мАч. Для подключения предусмотрены Bluetooth 5.1 и двухдиапазонный Wi-Fi 5. Кроме того, девайс оснащён динамиками для прослушивания аудиокниг. Из коробки устройство работает под управлением ОС Android 14.
Пока Xiaomi InkPalm Mini Plus 2 доступен только в Китае по цене 1399 юаней (~$196).