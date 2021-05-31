Компания Xiaomi выпустила релизную версию новой оболочки MIUI 12.5 более чем для двух десятков моделей устройств. В настоящее время этот апдейт доступен только в Китае, а в скором времени доберётся до других стран, включая Россию.





MIUI 12.5 можно установить на:





Mi 10S

Mi 10 Youth Edition 5G

Mi 9

Mi CC9 Pro

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G





Ранее это обновление стало доступно смартфонам:





Mi 11

Mi 10 Lite

Mi 10 Note Lite

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10S

Redmi K30 Ultra





В MIUI 12.5 переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.