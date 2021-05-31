Компания Xiaomi выпустила релизную версию новой оболочки MIUI 12.5 более чем для двух десятков моделей устройств. В настоящее время этот апдейт доступен только в Китае, а в скором времени доберётся до других стран, включая Россию.
MIUI 12.5 можно установить на:
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Mi 10S
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Mi 10 Youth Edition 5G
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Mi 9
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Mi CC9 Pro
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Redmi K40 Pro
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Redmi K40
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Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
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Redmi K30 Extreme Commemorative Edition
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Redmi K30 Pro
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Redmi K30 5G
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Redmi K30i 5G
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Redmi K20 Pro
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Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9
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Redmi 10X Pro 5G
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Redmi 10X 5G
Ранее это обновление стало доступно смартфонам:
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Mi 11
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Mi 10 Lite
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Mi 10 Note Lite
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Redmi Note 10 Lite
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Redmi Note 10S
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Redmi K30 Ultra
В MIUI 12.5 переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.
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