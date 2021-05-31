MIUI 12


Компания Xiaomi выпустила релизную версию новой оболочки MIUI 12.5 более чем для двух десятков моделей устройств. В настоящее время этот апдейт доступен только в Китае, а в скором времени доберётся до других стран, включая Россию.

MIUI 12.5 можно установить на:

  • Mi 10S
  • Mi 10 Youth Edition 5G
  • Mi 9
  • Mi CC9 Pro
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40
  • Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
  • Redmi K30 Extreme Commemorative Edition
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9
  • Redmi 10X Pro 5G
  • Redmi 10X 5G

Ранее это обновление стало доступно смартфонам:

  • Mi 11
  • Mi 10 Lite
  • Mi 10 Note Lite
  • Redmi Note 10 Lite
  • Redmi Note 10S
  • Redmi K30 Ultra

В MIUI 12.5 переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Какие смартфоны обновятся до MIUI 13? Список очень большой Какие смартфоны обновятся до MIUI 13? Список очень большой

Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 12.5 в России Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 12.5 в России

Баг или фича? Тумблер «Запретить отслеживание» перестал нажиматься у некоторых пользователей iOS 14.5 Баг или фича? Тумблер «Запретить отслеживание» перестал нажиматься у некоторых пользователей iOS 14.5