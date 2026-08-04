Xiaomi выпустила мощный проектор Redmi Projector 5 Pro. Стоит недорого, но выдаёт отличную картинку в 120 Гц

Любимый многими бренд Xiaomi представил Redmi Projector 5 Pro — компактный и доступный проектор для домашнего кинотеатра, который создан не только для просмотра фильмов, но и под игры.Устройство проецирует изображение в разрешении 1080p с диагональю до 120 дюймов, а частота обновления достигает 120 Гц при задержке всего 5 мс. Также заявлена поддержка HDR10 и технологии компенсации движения MEMC.Яркость проектора составляет 1000 CVIA люмен, а оптический модуль полностью герметичен и использует систему линз из стекла. По словам Xiaomi, такая конструкция защищает внутреннюю часть от пыли и повышает резкость изображения примерно на 10% по сравнению с предыдущим поколением. Для динамичного контента предусмотрены 120 Гц и MEMC, которые должны уменьшать размытие и рывки в спортивных трансляциях и играх.С настройкой изображения Redmi Projector 5 Pro справляется практически самостоятельно. Встроенные ToF-сенсор, камера высокого разрешения и алгоритмы ИИ автоматически выполняют фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, выравнивание изображения и предотвращение столкновений. Проектор также умеет адаптировать цвет и яркость под оттенок стены. Корпус получил встроенный карданный механизм с регулировкой по вертикали до 150 градусов, поэтому картинку можно направлять даже на потолок.За производительность отвечает чип MediaTek MT9660, которому помогают 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Система охлаждения с двойной циркуляцией воздуха удерживает уровень шума на отметке 28 дБ(А). За звук отвечают два динамика по 10 Вт с пассивным басовым излучателем и поддержкой Dolby Audio.Для подключения предусмотрены два HDMI, включая HDMI eARC на базе HDMI 2.1 с поддержкой входного сигнала 4K и вывода 1080p при 120 Гц, а также USB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Есть двухдиапазонный Wi-Fi 6, беспроводная трансляция экрана, интеграция с Xiaomi HyperConnect и голосовое управление через XiaoAI.Redmi Projector 5 Pro оценили в Китае всего в 1899 юаней (~23 тысячи рублей). Для проектора с разверткой 120 Гц, задержкой 5 мс и автоматической настройкой изображения это выглядит довольно интересно.