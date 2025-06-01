Xiaomi выпустила наружную камеру безопасности с ночным видением и ИИ-отслеживанием







Девайс под названием Девайс под названием Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition оснащён двумя датчиками профессионального уровня по 5 Мп, которые обеспечивают видео с разрешением 3K (2880×1620 пикселей). Производитель оснастил устройство объективом с большой диафрагмой f/1.6 для обеих камер, чтобы повысить четкость и яркость изображения в различных условиях освещения. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Камера оснащена фиксированным объективом с коротким фокусным расстоянием 2,8 мм для широкоугольного покрытия в паре с телеобъективом 6 мм на модуле Pan-Tilt-Zoom (PTZ). Оба объектива работают вместе, используя функцию обнаружения движения на основе ИИ. Когда фиксированная камера распознает человека или транспортное средство, PTZ-объектив автоматически отслеживает объект для сохранения фокуса.Камера поддерживает полноцветное ночное видение с помощью двух белых светодиодов и инфракрасных ламп на каждом объективе. Система освещения активируется автоматически, когда система обнаруживает движение человека в условиях низкой освещенности. Кроме того, камера получила влагозащиту IP66, что позволяет ей работать на улице в дождь или снег.Среди прочих особенностей Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition — двухдиапазонный Wi-Fi 6, порт Ethernet, Bluetooth 5.0 и интеграция в экосистему Mi Home. Также камера оснащена высокочувствительным микрофоном и встроенным динамиком для двусторонней аудиосвязи. Она также предлагает звуковые и световые сигналы тревоги для отпугивания, покадровую видеозапись и одновременный просмотр на телефонах, планшетах, смарт-телевизорах Xiaomi и смарт-дисплеях.Пока Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition можно купить только в Китае по цене 299 юаней (~$42). Ждём, когда их привезут в Россию.