Xiaomi выпустила наружную камеру безопасности с ночным видением и ИИ-отслеживанием

Фархад

Xiaomi Cam

Девайс под названием Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition оснащён двумя датчиками профессионального уровня по 5 Мп, которые обеспечивают видео с разрешением 3K (2880×1620 пикселей). Производитель оснастил устройство объективом с большой диафрагмой f/1.6 для обеих камер, чтобы повысить четкость и яркость изображения в различных условиях освещения.

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Камера оснащена фиксированным объективом с коротким фокусным расстоянием 2,8 мм для широкоугольного покрытия в паре с телеобъективом 6 мм на модуле Pan-Tilt-Zoom (PTZ). Оба объектива работают вместе, используя функцию обнаружения движения на основе ИИ. Когда фиксированная камера распознает человека или транспортное средство, PTZ-объектив автоматически отслеживает объект для сохранения фокуса.

Камера поддерживает полноцветное ночное видение с помощью двух белых светодиодов и инфракрасных ламп на каждом объективе. Система освещения активируется автоматически, когда система обнаруживает движение человека в условиях низкой освещенности. Кроме того, камера получила влагозащиту IP66, что позволяет ей работать на улице в дождь или снег.

Среди прочих особенностей Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition — двухдиапазонный Wi-Fi 6, порт Ethernet, Bluetooth 5.0 и интеграция в экосистему Mi Home. Также камера оснащена высокочувствительным микрофоном и встроенным динамиком для двусторонней аудиосвязи. Она также предлагает звуковые и световые сигналы тревоги для отпугивания, покадровую видеозапись и одновременный просмотр на телефонах, планшетах, смарт-телевизорах Xiaomi и смарт-дисплеях.

Пока Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition можно купить только в Китае по цене 299 юаней (~$42). Ждём, когда их привезут в Россию.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Tigrolik
+793
Tigrolik
Вот бы у нас по такой цене.
Вчера в 16:25
#
tellurian
+2415
tellurian Tigrolik
На Али и алибаба какие цены?
Вчера в 19:05
#
Tigrolik
+793
Tigrolik tellurian
Ждать полгода и получить камень?
Вчера в 19:19
#
Mers
+5376
Mers
Как раз сегодня думал, какую камеру себе присмотреть.🤔
И тут… 😄
Вчера в 20:40
#