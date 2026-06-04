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Xiaomi выпустила неприлично дешёвые смарт-ТВ с Mini LED, 4K и 120 Гц. Вы точно такой захотите

Фархад


Народный бренд Xiaomi продолжает расширять ассортимент полезных устройств. В этот раз компания представила новую серию смарт-ТВ Xiaomi FX Mini LED. Линейка рассчитана на тех, кто хочет получить более качественную картинку без переплаты за флагманские модели.

Новинки получили Mini LED-подсветку, поддержку всех HDR-форматов, игровые функции и платформу Fire TV с доступом к тысячам приложений. В серию вошли модели с диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов. Все телевизоры оснащены 4K-панелями с поддержкой HDR10+, режимом Filmmaker Mode и фирменным движком Xiaomi Vivid Picture Engine 2. Для улучшения контрастности используется полноматричная подсветка Mini LED с локальным затемнением зон, благодаря чему телевизоры способны отображать более глубокий черный цвет и яркие светлые участки изображения.

Также заявлена технология Quantum MagiQ, объединяющая преимущества QLED и Mini LED. Цветовой охват достигает 93% пространства DCI-P3, а количество отображаемых оттенков превышает 1 млрд. Для геймеров предусмотрены дополнительные возможности. Версии с диагональю 55, 65 и 75 дюймов поддерживают режим DLG 120 Гц, автоматический режим низкой задержки (ALLM) и технологию MEMC для более плавного отображения динамичных сцен. 

Телевизоры Xiaomi FX Mini LED работают на платформе Fire TV, поддерживают ассистента Alexa, Apple AirPlay 2, родительский контроль и персональные профили пользователей. Внутри установлен четырехъядерный процессор Cortex-A55, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. За звук отвечают технологии Dolby Audio, DTS и DTS Virtual, а старшие модели дополнительно получили аудиосистему с четырьмя динамиками.

Продажи Xiaomi FX Mini LED стартуют в июне. Базовая 43-дюймовая версия оценена в $349, модель на 55 дюймов стоит $469, а варианты на 65 и 75 дюймов обойдутся в $679 и $889 соответственно.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии (1)

+68
makc80
Опять за рыбу деньги ((( 2гб оперативы((( вечный тормоз. Прикрутите хотя бы 4 и будет нам счастье)))
Сегодня в 18:01
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