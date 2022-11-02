Xiaomi представила обновленный Mi 12S с поддержкой объективов от «зеркалок»

Компания Xiaomi представила новый смартфон, который умеет работать с объективами от зеркальных фотокамер. О релизе написали в китайской соцсети Weibo.
Смартфон получил название Xiaomi Mi 12S Ultra Concept Machine. По заявлению главы Xiaomi Лей Цзюня, это первый смартфон в индустрии, на который можно установить профессиональный объектив от зеркальной фотокамеры. Модуль камеры обновленного Mi 12S действительно оснащен креплением для установки объектива Leica.
Сами камеры в этом смартфоне тоже заслуживают внимания. Он оснащен двумя сенсорами Sony IMX989 размером в 1 дюйм каждый. В оригинальном смартфоне датчик был всего один, а в Mi 12S Ultra Concept Machine разместили второй по центру модуля камер специально для работы с внешними объективами.
На текущий момент не было объявлено ни даты старта продаж, ни ориентировочной стоимости гаджета.
Смартфон получил название Xiaomi Mi 12S Ultra Concept Machine. По заявлению главы Xiaomi Лей Цзюня, это первый смартфон в индустрии, на который можно установить профессиональный объектив от зеркальной фотокамеры. Модуль камеры обновленного Mi 12S действительно оснащен креплением для установки объектива Leica.
Сами камеры в этом смартфоне тоже заслуживают внимания. Он оснащен двумя сенсорами Sony IMX989 размером в 1 дюйм каждый. В оригинальном смартфоне датчик был всего один, а в Mi 12S Ultra Concept Machine разместили второй по центру модуля камер специально для работы с внешними объективами.
На текущий момент не было объявлено ни даты старта продаж, ни ориентировочной стоимости гаджета.