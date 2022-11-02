Xiaomi представила обновленный Mi 12S с поддержкой объективов от «зеркалок»

Компания Xiaomi представила новый смартфон, который умеет работать с объективами от зеркальных фотокамер. О релизе написали в китайской соцсети Weibo.Смартфон получил название Xiaomi Mi 12S Ultra Concept Machine. По заявлению главы Xiaomi Лей Цзюня, это первый смартфон в индустрии, на который можно установить профессиональный объектив от зеркальной фотокамеры. Модуль камеры обновленного Mi 12S действительно оснащен креплением для установки объектива Leica.Сами камеры в этом смартфоне тоже заслуживают внимания. Он оснащен двумя сенсорами Sony IMX989 размером в 1 дюйм каждый. В оригинальном смартфоне датчик был всего один, а в Mi 12S Ultra Concept Machine разместили второй по центру модуля камер специально для работы с внешними объективами.На текущий момент не было объявлено ни даты старта продаж, ни ориентировочной стоимости гаджета.