Xiaomi выпустила ответку на Apple Watch Ultra. Эти часы работают в 6 раз дольше и не стоят $800







Игровое подразделение Xiaomi представило новые ультрапрочные смарт-часы Black Shark GS3 Ultra с влагозащитой IP69K, двухдиапазонным GPS и 18-дневным временем автономной работы. Игровое подразделение Xiaomi представило новые ультрапрочные смарт-часы Black Shark GS3 Ultra с влагозащитой IP69K, двухдиапазонным GPS и 18-дневным временем автономной работы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Black Shark GS3 Ultra получили усиленную металлическую рамку, четыре механические кнопки и круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466x466 пикселей и яркостью до 1000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 9H и поддерживает 270 циферблатов.Также в Black Shark GS3 Ultra заявлена сертификация по военному стандарту MIL-STD-810 и влагозащита 5 АТМ + IP69K. Для отслеживания активности часы предлагают более 160 спортивных режимов и могут автоматически определять некоторые виды спорта, включая ходьбу, бег, эллиптический тренажер и греблю.Кроме того, новинка получила датчики для отслеживания пульса, уровня стресса и кислорода в крови, а также мониторинг сна с данными о четырёх фазах. Для навигации Black Shark GS3 Ultra используют двухдиапазонный GPS (L1+L5), а также BeiDou, ГЛОНАСС, NavIC и Galileo. Ещё в часах есть микрофон и динамик для ответа на звонки, а автономность достигает 18 дней в обычном режиме и до 45 в энергосберегающем.Цены и сроки начала продаж Black Shark GS3 Ultra пока не раскрываются, но они точно будут стоить дешевле Apple Watch Ultra.