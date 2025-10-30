Xiaomi выпустила пауэрбанк на 20 000 мАч с дисплеем и мощностью 165 Вт

Компания Xiaomi представила новый портативный аккумулятор PB2165, оснащённый батареей на 20 000 мАч, несколькими портами USB и суммарной мощностью 165 Вт.
Девайс поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки, включая PD3.0, QC3.0, QC3.5, PPS, SCP, FCP, AFC и Apple 2.4A. Сам аккумулятор PB2165 заряжается за 160 минут от адаптера мощностью 90 Вт. Среди прочих особенностей новинки — встроенный плетеный кабель USB-C, цветной дисплей, 9 уровней защиты от перегрева и замыкания.
Пока новинка доступна только в Китае по цене 299 юаней (~$42). Ждём, когда появится на маркетплейсах.