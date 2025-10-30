Top.Mail.Ru

Xiaomi выпустила пауэрбанк на 20 000 мАч с дисплеем и мощностью 165 Вт

Фархад

Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый портативный аккумулятор PB2165, оснащённый батареей на 20 000 мАч, несколькими портами USB и суммарной мощностью 165 Вт.

Внутри Xiaomi PB2165 размещены четыре литий-ионных аккумулятора ёмкостью по 5000 мАч, что обеспечивает общую ёмкость 70,56 Вт·ч, поэтому его можно перевозить в самолётах. На корпусе есть три порта: два USB-C и один USB-A. Основной порт USB-C поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, дополнительный — 45 Вт, а USB-A выдаёт до 22,5 Вт. При одновременном использовании обоих портов USB-C общая выходная мощность достигает 165 Вт.

Девайс поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки, включая PD3.0, QC3.0, QC3.5, PPS, SCP, FCP, AFC и Apple 2.4A. Сам аккумулятор PB2165 заряжается за 160 минут от адаптера мощностью 90 Вт. Среди прочих особенностей новинки — встроенный плетеный кабель USB-C, цветной дисплей, 9 уровней защиты от перегрева и замыкания.

Пока новинка доступна только в Китае по цене 299 юаней (~$42). Ждём, когда появится на маркетплейсах.
Источник:
GizmoChina
