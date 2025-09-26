Xiaomi выпустила роутер для гигачадов с Wi-Fi 7, слотом под SSD и двумя портами 10G с поддержкой ИИ

Китайский бренд Xiaomi расширил линейку домашних роутеров, выпустив новую флагманскую модель BE10000 Pro. Этот девайс выглядит нереально круто и предлагает проводное подключение через порты 10G с поддержкой ИИ, трёхдиапазонный Wi-Fi 7 и возможность расширения хранилища.
Маршрутизатор поддерживает трёхдиапазонный Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц, 5,2 ГГц и 5,8 ГГц. В совокупности эти диапазоны обеспечивают теоретическую скорость беспроводной связи до 10 024 Мбит/с. Xiaomi заявляет, что маршрутизатор поддерживает до 12 пространственных потоков и обеспечивает подключение нескольких устройств благодаря усовершенствованным технологиям OFDMA, MLO и 4K QAM. Для проводного подключения предусмотрено два порта Ethernet 10 Гбит/с и четыре по 2,5 Гбит/с. Вдобавок маршрутизатор поддерживает агрегацию WAN/LAN, IPTV и настройку выделенного игрового порта.
Самая интересная часть — слот для SSD M.2 NVMe и порт USB 3.0 для расширения хранилища. Можно создать сетевой накопитель с общим доступом через Samba или развернуть Docker. Ещё он может подключать до 1000 сетевых устройств и 300 устройств Bluetooth через шлюз Bluetooth Mesh.
Пока Xiaomi BE10000 Pro можно купить только в Китае за 1699 юаней (~$238). Ждём, когда их завезут в Россию.