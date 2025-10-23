Xiaomi выпустила смарт-часы Redmi Watch 6. Они стоят в 10 раз дешевле Apple Watch Ultra, а работают в 20 раз дольше

Фархад

Redmi

Китайский производитель иногда интересных вещиц Xiaomi официально представил Redmi Watch 6 — новые доступные смарт-часы с большим AMOLED-дисплеем, шикарным запасом автономности и глубокой интеграцией с экосистемой HyperOS.

Redmi Watch 6 оснащены 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 432х514 пикселей, пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления 60 Гц. Дисплей получил ультратонкие рамки толщиной 2 мм со всех сторон и занимает 82% площади корпуса. Сверху он прикрыт изогнутым стеклом 2.5D. Есть и полноцветный режим Always-On Display (AOD) с частотой обновления 5 Гц, что позволяет пользователям видеть время и уведомления даже при выключенном экране.

На алюминиевый корпус вынесена кнопка и заводная головка для быстрого доступа к основным функциям. Разумеется, поддерживаются быстросъёмные ремешки. Redmi Watch 6 работают на базе HyperOS 3, что обеспечивает совместимость с любыми смартфонами, а также всей экосистемой Xiaomi.

Redmi

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 550 мАч. Он обеспечивает до 24 дней работы в базовом режиме. Часы поддерживают магнитную зарядку и оснащены линейным вибромотором с более чем 20 режимами тактильной обратной связи. Также тут есть функции мониторинга здоровья, включая круглосуточное отслеживание пульса, кислорода в крови, отслеживание сна, обнаружение стресса и управление женским здоровьем. Влагозащита — 5 атм. Для спорта предусмотрено более 150 спортивных режимов.

Среди прочих особенностей — Bluetooth 5.4, NFC, воспроизведением музыки, запись голоса, компас, обновления погоды, синхронизация календаря и управление камерой смартфона.

В Китае Redmi Watch 6 стоят 599 юаней (~$84). Часы доступны в трёх цветах: «Мистический синий», «Элегантный чёрный» и «Лунно-серебристый».

2
Комментарии

+1
nomer010
Будет прикол, если уведомления не проебывают ещё, как вочи.
час назад в 22:14
#