Xiaomi выпустила супердешевые смарт-часы — даже не смотрите на Apple Watch и Galaxy Watch



Компания Xiaomi представила очень доступные умные часы под брендом Redmi, которые вполне способны стать альтернативой более дорогим «собратьям». Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, новинка получила название Redmi Watch 5 Lite и будет продаваться в двух цветах корпуса — черном и светло-золотом. Характеристики устройства более чем привлекательны: 1,95-дюймовый AMOLED-дисплей с макрсмальной яркостью 600 нит, встроенный GPS-модуль, Bluetooth 5.3, два микрофона и металлический корпус. Автономность тоже на уровне: вендор обещает до 18 дней в «обычном режиме», правда не поясняет, что под этим подразумевается. Корпус защищен от воды до 5 ATM.











Самое привлекательное в Redmi Watch 5 Lite — их ценник. На старте продаж они стоят всего 3300 индийских рупий, что составляет примерно 3600 рублей, это очень дешево для таких часов. Позже ценник увеличится до 7000 рупий (примерно 7700 рублей), но даже так они стоят дешевле часов от Apple и Samsung, при этом предлагают всё то же самое. Самое привлекательное в Redmi Watch 5 Lite — их ценник. На старте продаж они стоят всего 3300 индийских рупий, что составляет примерно 3600 рублей, это очень дешево для таких часов. Позже ценник увеличится до 7000 рупий (примерно 7700 рублей), но даже так они стоят дешевле часов от Apple и Samsung, при этом предлагают всё то же самое.