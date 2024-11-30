Xiaomi выпустила суперкомпактный проектор, который вы точно захотите себе

Олег


Фото: Xiaomi


Компания Xiaomi представила компактный домашний проектор с неплохими характеристиками и стильным внешним видом. Девайс получил название Xiaomi Smart Projector L1 и выглядит очень стильно — строго, но при этом современно. Вертикально ориентированный корпус со скругленными углами и лаконичными элементами управления впишется в любой интерьер и ничуть его не испортит. Но главное в проекторе — не внешность, а наполнение.

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Фото: Xiaomi

Smart Projector L1 выдает Full HD изображение 1080p и поддерживает воспроизведение 4К. Яркость ISO составляет вполне достаточные для дома 200 люмен, а размер проекционного экрана может быть в диапазоне от 40 до внушительных 120 дюймов (рекомендуемый размер 60-100 дюймов). Среди «умных» функций: автофокус, определение препятствий, автовыравнивание экрана. Устройство оснащено системой Google TV, которая делает трансляцию контента со смартфонов очень простой и интуитивной. В комплекте поставляется всенаправленный Bluetooth-пульт.


Фото: Xiaomi

Что касается железа, то работает новинка на чипсете MT9630, имеет 2 Гб ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, а также два встроенных динамика по 3 Вт с сертификацией Dolby Audio. Поддерживается подключение по Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и даже USB. Вес проектора — всего 1,2 кг, а габариты — 118 x 142 x 176 мм. К сожалению, ценник пока неизвестен, но едва ли он будет стоить очень дорого с учетом характеристик и бренда. Уже захотели его себе домой? 


Фото: Xiaomi

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Источник:
Gizmochina
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