Xiaomi выпустила суперкомпактный проектор, который вы точно захотите себе



Фото: Xiaomi



Компания Xiaomi представила компактный домашний проектор с неплохими характеристиками и стильным внешним видом. Девайс получил название Xiaomi Smart Projector L1 и выглядит очень стильно — строго, но при этом современно. Вертикально ориентированный корпус со скругленными углами и лаконичными элементами управления впишется в любой интерьер и ничуть его не испортит. Но главное в проекторе — не внешность, а наполнение.